أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة ظهور وباء الحمى النزفية “إيبولا” في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد وفاة ثلاثة أشخاص جراء المرض منذ 22 أبريل الماضي.

وقالت المنظمة في بيان: “الوباء ينتشر في منطقة غابات استوائية في ولاية با-أويليه المحاذية لجمهورية أفريقيا الوسطى”.

وذكرت أنها تعمل مع سلطات الكونغو الديمقراطية لتسهيل إيصال تجهيزات الحماية والطاقم الصحي إلى المنطقة لتعزيز تدابير مراقبة واحتواء الوباء في منطقة يصعب الوصول إليها.

من جهته أكد وزير الصحة في الكونغو الديموقراطية أولي ايلونغا ظهور الوباء، داعيا السكان إلى عدم الاستسلام للهلع، ومشيرا إلى أن الحكومة اتخذت “كل التدابير المفيدة للرد بسرعة وفعالية على هذه الموجة الجديدة من وباء فيروس إيبولا”.

وكانت آخر موجة إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية أعلنت في 2014 وتم حينها احتواؤها بسرعة بعدما خلفت 49 قتيلا، وفق الحصيلة الرسمية.