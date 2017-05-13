أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم /السبت/ الشأن المحلي، وموافقة صندوق النقد الدولي على (مستوى الخبراء) على إتاحة الشريحة الثانية من القرض الذي تم الإتفاق عليه مع مصر فى نوفمبر الماضي.

الأهـــــــرام:

فمن جانبها قالت صحيفة (الأهرام) إن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، أكد أن مصر مهيأة لاستقبال الاستثمارات العالمية التى سيتم ضخها فى طريق الحرير، ومن ثم تحويل منطقة السخنة لتكون مركزاً لوجيستياً تجارياً لربط المنطقة والعالم شرقاً وغرباً وكذلك منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح مميش أن الهيئة تدرس حاليا تحصيل جميع الرسوم المفروضة على السفن العابرة بالقناة من أول دخولها القناة وحتى الخروج منها، فى فاتورة واحدة، بهدف توحيد جهة التحصيل، على أن يكون ذلك من خلال الوحدة الأقتصادية بهيئة قناة السويس.

وأكد مميش اعتزام هيئة قناة السويس تشغيل السفينتين (نجدة 1 و نجدة 2) والمملوكتين للهيئة، فى نقل الحاويات بين مينائى شرق وغرب بورسعيد حيث يمكن لكل منها حمل أكثر من 50 حاوية على متنها.

ونقلت الصحيفة عن كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولى التوصل لاتفاق مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يدعمه الصندوق بقرض بقيمة 12 مليار دولار.

وأضافت الصحيفة أنه كريس قال فى ختام أعمال البعثة بالقاهرة أنه مع استكمال المراجعة، يتاح لمصر الحصول على نحو 1.25 مليار دولار إضافية قيمة الشريحة الثانية من القرض. وأضاف أن الاتفاق يمثل تعزيزا لثقة خبراء الصندوق فى استمرار تنفيذ السلطات المصرية لبرنامجها الاقتصادي، كما أنه شاهد على استمرار الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة والبنك المركزى لإصلاح الاقتصاد، لافتا الى اتخاذ السلطات خطوات جادة وجذرية على طريق الإصلاح الاقتصادي.

وقالت الصحيفة إن الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، شاركا فى جلسة حول أثر الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتى نظمتها الأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ونقلت عن الوزير محمد عرفان قوله: إن مصر عانت منذ عام 2011 وحتى الان من آلام مخاض ميلاد شعب جديد يواجه الحقائق دون تجميل ليعمل ويبتكر ويشيد على أرضه دعائم راسخة لمستقبل أفضل، وقال إن الإدارة المصرية أصرت أن تتضمن الرؤية الاستراتيجية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهدافا طموحة بحلول عام 2020 لتحقيق معدل نمو سنوى لهذا القطاع 9% وزيادة حصته من الناتج المحلى الإجمالى إلى 25 % وتوفير 3 ملايين فرصة عمل على الأقل، وهو ما يتناغم مع أهداف التنمية المستدامة.

الجمهورية:

ومن جانبها قالت صحيفة (الجمهورية) إن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أعلن بدء طرح المرحلة الأولي من المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص بمحافظات الصعيد أمام المطورين الصناعيين والتي تشمل 4 مجمعات بمحافظات الأقصر وأسيوط وقنا وسوهاج.

وقال وزير التجارة والصناعة إن طرح هذه المجمعات يأتي في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى إنشاء 8 مجمعات صناعية في صعيد مصر وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي أطلقها خلال مؤتمر الشباب الثاني بأسوان في يناير الماضي، وأضاف أن مساحة المجمع الواحد تصل إلي 300 ألف متر ويضم 200 مصنع صغير في كل محافظة وأن تحقيق تنمية صناعية شاملة في الصعيد تأتي علي رأس أولويات الحكومة في المرحلة الحالية.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن كراسة الشروط سيتم طرحها بمقر الهيئة اعتبارا من الغد وذلك حتي 4 يونيو المقبل، مشيرا إلى أن هذه المجمعات تم طرحها بنظام المطور الصناعي للاستفادة من الخبرات الكبيرة لشركات المطورين في مجال إنشاء وتطوير وادارة المناطق والمجمعات الصناعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن النائب عبدالرازق الزنط أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أكد أنه سيتقدم بمشروع قانون لزيادة المعاشات بنسبة 10% ليصدر خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان. وأضاف أن دعم ومساندة أصحاب المعاشات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الاسعار وارتفاع معدلات التخضم ومعاشاتهم المتدنية واجب على البرلمان والحكومة مشددا علي ضرورة ان يصدر هذا القانون وتصرف الزيادة لأصحاب المعاشات خلال أول يوليو 2017 لمعاونتهم علي مواجهة اعباء المعيشة.

وقالت الصحيفة إن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكد أن الرؤية الجديدة للتعامل مع الشركاء الأجانب بدأت جني ثمارها بعد تحقيق كشف “ظهر” بالبحر المتوسط وانتاج المرحلة الأولي من غازات غرب الدلتا “شمال إسكندرية”. وهو ما يعزز انتاج مصر من الغاز الطبيعي ويسهم في تلبية جانب كبير من احتياجات السوق المحلي.

وأضاف الملا - خلال لقاء مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بحضور رؤساء الشركات العالمية العاملة في مصر وقيادات البترول - أننا نتبني برنامجاً جاداً لإقامة صناعة بترول وغاز حقيقية تستطيع المنافسة مع كبري الشركات العالمية مع إجراء إصلاحات ضرورية لتحديث وتطوير القطاع الذي يمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وأن تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة من خلال الاحتفاظ بالقيم الجوهرية للقطاع “السلامة. الابتكار. الالتزام بأخلاق المهنة. الشفافية والكفاءة”.

أخبار اليوم:

وذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، إن فريق خبراء صندوق النقد الدولى والسلطات المصرية توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر ويدعمه الصندوق باتفاق تبلغ قيمته 12 مليار دولار.

وقالت الصحيفة إن كريس جارفيس أعلن ذلك، فى بيان صادر عن الصندوق فى ختام الزيارة التى قام بها فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة كريس جارفيس إلى القاهرة في الفترة من 30 إبريل إلى 11 مايو الجاري، لمناقشة أولويات السياسات في إطار المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر ويدعمه “تسهيل الصندوق الممدد” ####(EFF) #### البالغة مدته ثلاث سنوات.

وأشارت إلى أن هذا الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق ومع استكمال المراجعة، يتاح لمصر الحصول على 895.48 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.25 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 4 مليارات دولار أمريكي.

وقال كريس جارفيس إن هذا الاتفاق يمثل تعزيزا للثقة من خبراء الصندوق في استمرار تنفيذ السلطات المصرية لبرنامجها الاقتصادي، كما أنه شاهد على استمرار الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والبنك المركزي لإصلاح الاقتصاد.

وأكدت الصحيفة أن كريس أشار إلى أنه بذلك تكون السلطات قد اتخذت خطوات مبدئية جادة وجذرية في عملية الإصلاح الاقتصادي حيث تحققت نتائج ملموسة نتيجة تحرير سعر الصرف، واستحداث ضريبة القيمة المضافة ومواصلة إصلاح دعم الطاقة لتعزيز أوضاع المالية العامة وانتهت مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية وبدأ النشاط يتعافى في سوق الانتربنك الدولارية بين البنوك.

وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية الروسية أعلنت عن محادثة هاتفية أجريتبين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره المصري سامح شكري، تم التركيز خلالها على الخطوات المشتركة التي يجب اتخاذها بغية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا.

وذكرت الخارجية الروسية أن لافروف وشكري تبادلا الآراء حول القضايا المتعلقة بالأزمة السورية، وذلك في ضوء الاجتماع الدولي رفيع المستوى حول سوريا الذي عُقدت دورته الرابعة في أستانا يومي 3 و4 مايو الجاري.

الشأن الدولي:

وفي الشأن الدولي قالت صحيفة (الأهرام) إن الإدارة الأمريكية وجدت نفسها مجددا، فى مفاجأة جديدة تؤثر على شعبيتها، في موقف محرج عقب نشر موسكو أمس وبدون إبلاغ واشنطن أو حتى أدنى تنسيق معها صورا محرجة للقاء مغلق بين الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى البيت الأبيض.

وأضافت الصحيفة أن تلك الصور، التى نشرتها وزارة الخارجية الروسية على موقع التواصل الاجتماعى الروسي “فليكر”، تظهر ترامب مبتسما وهو يصافح لافروف بينما يقف إلى جانبيهما سيرجى كيسلياك السفير الروسى لدى واشنطن خلال اجتماع الأربعاء الماضى فى المكتب البيضاوى بالبيت الأبيض.

وأشارت إلى أنه يتم النظر إلى هذا اللقاء على أنه مكسب دبلوماسى كبير للكرملين، حيث تم خلاله استقبال لافروف على سجادة حمراء بعد بضعة أشهر فقط على فرض واشنطن عقوبات على روسيا على خلفية تدخلها المزعوم فى الانتخابات الرئاسية فى عام ٢٠١٦.

وفي الشأن السوداني، قالت الصحيفة إن النائب الأول لرئيس السودان رئيس مجلس الوزراء بكرى حسن صالح أعلن تشكيل حكومة وفاق وطنى جديدة تتألف من واحد وثلاثين وزيرا واثنين وأربعين وزير دولة.

وأكد صالح، فى تصريحات مساء أمس الأول، أن الحكومة جاءت معبرة عن توصيات الحوار الوطنى الذى اختتم فى أكتوبر الماضى لحل أزمات البلاد الاقتصادية وإنهاء الحرب فى أقاليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وقال صالح إن أولويات الحكومة تنفيذ وثيقة مخرجات الحوار المتمثلة فى زيادة الانتاج والاهتمام بالشعب وتحقيق السلام.

ومن جانبها قالت صحيفة (الجمهورية) إن الرئيس الصيني شي جين بينج يفتتح غدا /الأحد/ فعاليات وأعمال مؤتمر “الحزام والطريق” بحضور 1200 شخصية منهم 28 رئيس دولة وحكومة إلي جانب الوزراء ورجال الأعمال والاقتصاد والذي يستمر يومين في العاصمة الصينية بكين.

وأشارت إلى أنه من المقرر مشاركة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة للمساهمة في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين حيث تعد مصر شريكاً مهماً في مبادرة الحزام من خلال التعاون في عدة مجالات مشتركة.. كما يعقد قابيل لقاءات مع نظيره الصيني ووفد من غرفة التجارة الصينية.

وأشارت إلى أن اللقاءات تبحث المشروعات الصينية قيد التفاوض والتي تستهدف في المقام الأول تحسين الخدمات في عدد كبير من قري ومدن الجمهورية. وخلق الآلاف من فرص العمل فضلاً عن تحسين معدلات النمو الاقتصادي والتزام الحكومة بدعم كل المشروعات الاستثمارية من خلال تحسين مناخ الأعمال وإعطاء ثقة كبيرة لجميع المستثمرين من مختلف دول العالم للاستثمار في السوق المصرية.

وأكدت الصحيفة أن رئيس هيئة شئون الأسري الفلسطينية عيسي قراقع أعرب عن أمله في أن تشهد الساعات القادمة بوادر انفراجة لبدء مفاوضات بين قادة الأسري المضربين وبين إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال قراقع إن معلومات أولية وردت من الأسري أفادت بأن إدارة السجون الإسرائيلية اقترحت أن تجمع قادة الإضراب لعرض مطالبهم ومناقشتها خلال الساعات القادمة.