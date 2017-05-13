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تعرف على مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والإسباني
هدف النني في برشلونه

تعرف على مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والإسباني

2017-05-13 08:57:55
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يلتقى فريقا ستوك سيتى وآرسنال الإنجليزي، في السادسة والنصف مساء، في إطار مباريات الأسبوع الـ37 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، كما يلتقي فريقا بورنموث وبيرنلى الإنجليزي، في الرابعة بعد الظهر.

كما يلتقي فريقا إسبانيول وفالنسيا، في الرابعة بعد الظهر، كما يلتقي فريقا أوساسونا وغرناطة، فى السادسة والنصف مساء، في إطار مباريات الأسبوع الـ37 من الدورى الإسبانى لكرة القدم.

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