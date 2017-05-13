النني يواجه رمضان صبحي في الدوري الإنجليزي.. اليوم

يلتقي فريق ستوك سيتي مع فريق آرسنال في السادسة والنصف مساء اليوم “السبت” ضمن مباريات المرحلة 37 وقبل الأخيرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويضم ستوك سيتي بين صفوفه صانع الألعاب المصري الشاب رمضان صبحي، فيما يضم آرسنال لاعب الوسط المصري الدولي محمد النني.

ويدخل آرسنال المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 66 نقطة، فيما يحتل ستوك سيتي المركز 13 برصيد 41 نقطة.