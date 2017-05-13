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100 منقذ و6 لنشات و4 سيارت إسعاف لسلامة زوار رأس البر
راس البر

100 منقذ و6 لنشات و4 سيارت إسعاف لسلامة زوار رأس البر

2017-05-13 09:08:48
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أعلن مجلس مدينة رأس البر دفعه بـ 100 منقذ و6 لنشات سريعة ودراجتين بخاريتين مائيتين و4 سيارات إسعاف، حيث تم إنقاذ 18 مصطافا.

ومصيف رأس البر شهد أمس الجمعة تزايدا في أعداد المصطافين وأجرى مجلس المدينة استعدادات مع دخول فصل الصيف، حيث قام مجلس المدينة بتسليم 3 أطفال تائهين إلى ذويهم.

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