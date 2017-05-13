تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، باستحداث سلطات جديدة تسمح لها بمعاقبة شركات وسائل التواصل الاجتماعى والاتصالات، التى تتقاعس عن رعاية بيانات المستخدمين والمطالبة بأموال من الشركات لتمويل دعم الوعى لمواجهة المحتوى الضار بالانترنت.

ويأتى هذا التعهد الانتخابى بعد تعرض شركات مثل فيسبوك وتويتر لانتقادات من الحكومة لعدم بذلها ما يكفى لوقف انتشار المحتوى المتطرف على الانترنت أو مساعدة ضحايا الانتهاكات. وتعهدت ماى التى من المتوقع فوزها بأغلبية فى الانتخابات التى تجرى فى الثامن من يونيو حزيران بإجازة قوانين تعطى المستخدمين حقوقا جديدة للوصول إلى البيانات الخاصة بهم ومنح الحكومة سلطة فرض تطبيقها مع عقوبات.

وقالت ماى فى بيان إن “الانترنت يوفر قدرا كبيرا من الفرص ولكن جلبت أيضا أخطارا كثيرة تطورت بشكل أسرع من استجابة المجتمع لها.

” نريد من شركات التواصل الاجتماعى بذل جهد أكبر للمساعدة فى إصلاح التوازن وسيتم القيام بعمل للتأكد من قيامها بذلك”.

واضطرت مستشفيات ووحدات جراحة فى أنحاء انجلترا إلى رفض دخول المرضى وإلغاء حجوزات يوم الجمعة بعد هجوم إلكترونى على مستوى البلاد شل بعض أنظمة الكمبيوتر فى القطاع الصحى الحكومي.

وقال حزب المحافظين إنه يريد أن يكون قادرا على فرض ضرائب على هذه الصناعة فى حالة اختيار ذلك مشيرا إلى خطط مماثلة مطبقة بالفعل على صناعة القمار.

وقال الحزب فى بيان إن”حزب المحافظين سيخلق أيضا سلطة قانونية كى تطبق الحكومة ضريبة تشمل الصناعة كلها من شركات وسائل التواصل الاجتماعى ومقدمى خدمة الاتصالات لدعم الوعى والنشاط الوقائى لمواجهة الأضرار بالانترنت.”