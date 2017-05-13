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مخالفات وفساد بالجملة في مركز بيلا كفر الشيخ!
عقارات

مخالفات وفساد بالجملة في مركز بيلا كفر الشيخ!

2017-05-13 08:45:05
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أكد محمد موسى أنه يوجد شكوى جاءت على صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وجهتها مواطنة تدعى عزة عبدالواحد غالى ومقيمة بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ تقول فيها، إن هناك شركة قامت ببناء عدة أبراج مخالفة لجميع التراخيص وبها تعديات على الشوارع، ومنهم برج أدى إلى انهيار منزل بجواره، ومنهم برج مخالف خلفى لجميع التراخيص ومخالف ثلاثة أدوار كل دور به ثلاث شقق كل شقة يبيعها ب 300 ألف جنيه بها روف وحمام سباحة ونافورة وشلالات؛ مما أدى إلى حدوث تصدعات وشروخ فى منزلها وأصبح آيلا للسقوط.

وأضاع الإعلامي “موسى” خلال برنامجه ” خط أحمر” المذاع عبر فضائية “العاصمة” فيديو حمام سباحة يتم تشييده أعلى سطح أحد الأبراج المخالفة.

ولفت “موسى” إلى أنه رغم كل هذه المخالفات لم يستمع أحد من المسؤولين لشكوى هذه السيدة المعرض منزلها للانهيار بسبب التشققات من هذه الأبراج التي أصبحت عبارة عن قنبلة موقوتة تهدد حياة الأهالي في هذه المنطقة.

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