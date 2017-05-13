مخالفات وفساد بالجملة في مركز بيلا كفر الشيخ!2017-05-13 08:45:05
أكد محمد موسى أنه يوجد شكوى جاءت على صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وجهتها مواطنة تدعى عزة عبدالواحد غالى ومقيمة بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ تقول فيها، إن هناك شركة قامت ببناء عدة أبراج مخالفة لجميع التراخيص وبها تعديات على الشوارع، ومنهم برج أدى إلى انهيار منزل بجواره، ومنهم برج مخالف خلفى لجميع التراخيص ومخالف ثلاثة أدوار كل دور به ثلاث شقق كل شقة يبيعها ب 300 ألف جنيه بها روف وحمام سباحة ونافورة وشلالات؛ مما أدى إلى حدوث تصدعات وشروخ فى منزلها وأصبح آيلا للسقوط.
وأضاع الإعلامي “موسى” خلال برنامجه ” خط أحمر” المذاع عبر فضائية “العاصمة” فيديو حمام سباحة يتم تشييده أعلى سطح أحد الأبراج المخالفة.
ولفت “موسى” إلى أنه رغم كل هذه المخالفات لم يستمع أحد من المسؤولين لشكوى هذه السيدة المعرض منزلها للانهيار بسبب التشققات من هذه الأبراج التي أصبحت عبارة عن قنبلة موقوتة تهدد حياة الأهالي في هذه المنطقة.
-
التأشيرات «مجاناً» بين مصر والسودان لـ6 أشهر
اتفقت اللجنة القنصلية الطارئة بين مصر والسودان، برئاسة عبدالغني النعيم، وكيل الخارجية السودانية، والسفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين ...Fri, 12 May 2017 09:05:07 GMT
-
مقتل وإصابة 31 من ميليشيات الحوثي وصالح في غارات جويةFri, 12 May 2017 09:01:11 GMT
-
مصدر: تصفية مسؤول التدريب بـ«داعش» في سيناءFri, 12 May 2017 08:05:04 GMT
-
سيارات «أمان الداخلية» تعرض سلعاً مخفضةFri, 12 May 2017 06:03:40 GMT
-
التموين تؤكد استمرار تحديث بيانات البطاقات
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ19مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تظهر لهم عبارة ” من فضلك ...Thu, 11 May 2017 12:55:05 GMT
-
الجزائر تعلن استئناف رحلاتها الجوية لسوريا قريبا
كشف السفير الجزائرى فى سورية، صالح بوشة، أن الجزائر ستكون السباقة لتشغيل الخطوط الجوية الجزائرية إلى سوريا، واستئناف الرحلات. وأشار السّفير الجزائري، حسب ما ذكرته ...Thu, 11 May 2017 14:28:36 GMT
-
تحذير جدّي من تناول مسكنات الآلام
حذرت دراسة حديثة من استخدام الأدوية المسكنة للآلام، لافتة إلى أن استخدامها، حتى ولو لفترة قصيرة، أخطر مما يظن البعض وقد يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية. وراقب باحثون ...Thu, 11 May 2017 13:47:18 GMT
-
مدير الكرة بالأهلي: "حمودي" سيغيب عن مباراة زاناكو بسبب الإصابة
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن غياب أحمد حمودي، لاعب الفريق، عن مران اليوم الخميس، جاء بسبب معاناة اللاعب من إجهاد في العضلة الضامة. وأضاف عبد ...Thu, 11 May 2017 14:01:22 GMT
-
الصراع يتجدد بين «روتانا» و«الهضبة»
طالبت شركة روتانا النجم عمرو دياب بتعويض قدره 6 ملايين دولار على الرغم من هزيمة الشركة وخسارتها لجميع الدعاوى والقضايا التي أقامتها ضد الميجا ستار عمرو دياب والتي ...Fri, 12 May 2017 09:17:56 GMT