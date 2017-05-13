بثت جماعة بوكو حرام، أمس الجمعة، تسجيل فيديو لفتاة قالت انها من تلميذات شيبوك النيجيريات اللواتى خطفن فى 2014 وأكدت أنها لم ترغب فى إطلاق سراحها فى اطار الاتفاق الذى ابرم مؤخرا مع الحكومة النيجيرية.

وتؤكد الفتاة فى التسجيل الذى يستغرق ثلاث دقائق، انها تدعى مايدا ياكوبو، احدى 276 تلميذة قامت بوكو حرام بخطفهن، وتعلن ولاءها للجماعة الجهادية.

وتظهر الفتاة محاطة بثلاث نسوة يرتدين الاسود، وهى تضع حجابا اسود وتحمل بندقية، وردا على سؤال رجل عن اسباب عدم رغبتها فى العودة الى اهلها، تقول “لانهم يعيشون فى مدينة الضلال. نريد ان يقبلوا الاسلام”.

وتتحدث الشابة بعد ذلك حتى نهاية التسجيل بلهجة محكية فى منطقة شيبوك بشمال غرب نيجيريا، وبعد مفاوضات بين الحكومة والجماعة الجهادية، افرج عن 82 من تلميذات شيبوك الاسبوع الماضى بعد اكثر من ثلاثة اعوام على خطفهن.

ورفضت فتاة واحدة اخرى ان يتم اطلاق سراحها بسبب زواجها من مقاتل جهادي، كما قال الثلاثاء الناطق باسم الرئاسة غاربا شيهو بدون ان يكشف هويتها.