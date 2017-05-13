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السادات: هذا موقفي الترشح للانتخابات الرئاسية
محمد انور السادات

السادات: هذا موقفي الترشح للانتخابات الرئاسية

2017-05-13 08:40:02
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كشف محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب السابق، عن موقفه من الترشح لانتخابات الرئاسة 2018، قائلا إنه لم يحسم قراره حول الترشح بعد.

وأوضح في حواره على شاشة تليفزيون العربي، أنه يفضل أن يكون المرشح المنافس للرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات 2018، قائلا: “الانتخابات الرئاسية هتبقى شرسة”.

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