طائرات بدون طيار وزوارق بلا بحّار لحماية المياه الاقتصادية الإسرائيلية2017-05-13 09:09:23
الى جانب الطائرات التى تعمل بدون طيار، أعطت قيادة القوات البحرية فى إسرائيل إشارة الجاهزية لبد نشر وتشغيل وحدات الجيل الثالث من الزوارق البحرية التى تعمل بدون بحار وتتم إدارتها عن بعد وذلك اعتبارا من منتصف العام الجارى.
وكانت مؤسسة رافائيل الإسرائيلية المملوكة للدولة قد بدأت برنامجا مشتركا مع خبراء نظم التسلح التى تدار عن بعد فى الولايات المتحدة لتطوير الجيل الجديد من هذا النوع من السفن الإسرائيلية ثنائية المحرك، وقد تم الإنفاق على عملية التطوير وصولا إلى الجيل الثالث من هذا النوع من الزوارق من اعتمادات المساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل التي تعطى للزوارق البحرية الحربية التى تعمل بدون بحار أهمية كبيرة لتنفيذ مهام الدفاع القتالية والاستطلاعية والمراقبة للأهداف الحيوية الاسرائيلية فى المياه الاقتصادية الإسرائيلية وكذلك القيام بمهام التصدى للغواصات المعادية.
وقد أطلقت البحرية الإسرائيلية على زوارقها الجديدة التى ستعمل بدون بحار الاسم العبرى ” شومر هايم ” وترجمته بالعربية هى “الحارس الحامى”، وتم عمل اختبارات التشغيل على أول سرب بحرى من تلك الزوارق فى قاعدة اشدود البحرية الإسرائيلية فى تكتم هائل.
وقال الأدميرال بحرى يوسى اشكينازى من رئاسة أركان القوات البحرية الإسرائيلية إن لهذه الزوارق الجديدة بفضل محركها الذكى القدرة على العودة الذاتية الى قواعد تشغيلها تلقائيا فى حالة تعرضها للرماية المباشرة بالمدافع الرشاشة أو حتى بالمقذوفات المضادة للدروع وتعطل روابط اتصالها التشغيلى عن بعد مع مشغليها عن بعد.
وأشار إلى تلك العودة الآمنة للقطعة البحرية الجديدة تتم حتى وإن كان قد تم الدفع بها لمهام بعيدة المدى . وتوقع أن تكون لسفن الجيل الثالث القتالية دور كبير فى المستقبل لا يقل عن أهمية الدور الذى تقوم بها الطائرات التى تعمل بدون طيار.
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