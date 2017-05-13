أكد الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون على دعمه لملف باريس لاستضافة أوليمبياد 2024 وأنه سيلتقي الأسبوع المقبل مع المسئولين عن التقييم.

وتحدث ماكرون، الذي سيتسلم منصبه بعد غد الأحد، مع رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية توماس باخ خلال اتصال هاتفي أمس الخميس للتأكيد عل دعمه للملف، وذلك وفقا لبيان نشره فريق حملة ماكرون اليوم الجمعة.

وسيصل فريق تفتيش من اللجنة الأوليمبية الدولية لباريس يوم الأحد وسيظل بها لمدة ثلاثة أيام لتقييم ملف باريس بعد القيام بزيارة مماثلة الى لوس أنجيليس، المرشحة الأخرى الوحيدة لاستضافة دورة الألعاب .2024