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اليوم .. انعقاد عمومية مجلس الدولة لاختيار خلفا للمستشار محمد مسعود
شعار مجلس الدولة‎

اليوم .. انعقاد عمومية مجلس الدولة لاختيار خلفا للمستشار محمد مسعود

2017-05-13 08:57:57
أ ش أ

يعقد المجلس الخاص لمجلس الدولة (أعلى سلطة تضطلع بالشئون الإدارية بمجلس الدولة) جمعية عمومية، لترشيح 3 من أقدم نواب رئيس مجلس الدولة، لتولي رئاسة المجلس خلفا للمستشار الدكتور محمد مسعود رئيس المجلس الحالي والذي تنتهي مدة رئاسته للمجلس في 19 يوليو المقبل، وإرسال أسماء المرشحين إلى رئاسة الجمهورية، لاختيار أحدهم رئيسا لمجلس الدولة.

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