يعقد اليوم السبت مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعاً طارئاً لبحث العديد من الموضوعات الهامة والعاجلة التى تواجه المعلمين، وذلك استجابة للعديد من الرسائل والشكاوى التى وصلت للوزير مؤخراً.

ومن جانبه أكد الدكتور صلاح غنيم القائم بأعمال مدير الأكاديمية حالياً، أنه من أبرز الموضوعات المقرر مناقشتها داخل هذا الاجتماع الطارئ، بحث ترقية عدد 516 ألف معلم خلال هذا العام والذين سبق ترقيتهم عام 2012، موضوع المعلمين السابق تعينهم بمسابقة 30 ألف معلم ولم يجتازوا شرط محو أمية 5 أو 10 أفراد حسب المنطقة الجغرافية المكلف بالعمل بها أو الحصول على الدبلوم التربوي، بالإضافة إلى بحث موضوع تقنين أوضاع المعلمين المساعدين السابق التعاقد معهم فيما قبل عام 2013، وموضوع تطوير آلية عمل المسابقات التى تنظم التعاقد مع المعلمين المساعدين الجدد وتحقيق مبدأ المساواة والشفافية واختيار الأفضل، افتتاح فروع جديدة للأكاديمية فى المحافظات ذات الكثافة العالية، وفى النهاية تنسيق التدريب بين الأكاديمية وقطاعات وزارة التربية والتعليم المختلفة.

وأفاد غنيم بأنه عقب انتهاء اجتماع مجلس الإدارة، سيعلن الوزير عن القرارات التى ستصدر عن الاجتماع والتى ستكون مفاجأة سارة للجميع، حيث سيتم معالجة العديد من المشاكل التى واجهت المعلمين خلال الفترة الماضية.