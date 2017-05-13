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الداخلية الروسية تتعرض لهجمات إلكترونية
الشرطة الروسية

الداخلية الروسية تتعرض لهجمات إلكترونية

2017-05-13 08:31:52
متابعات

أكدت وزارة الداخلية الروسية أمس الجمعة أنها تعرضت لهجمات إلكترونية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء تاس.

وأضافت “تاس” أن هجوما فيروسيا استهدف أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز.

ونقلت وكالة أنباء “تاس” عن المتحدثة باسم الوزارة ايرينا فولك قولها”جرى إغلاق حوالى 1000 جهاز كمبيوتر تعرض للهجوم بالفيروس، أو أقل من واحد بالمائة من أجهزة الكمبيوتر التابعة للوزارة”.

وقالت فولك إن خوادم الوزارة لم تتأثر بالهجمات.

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