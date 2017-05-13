أعرب مجموعة من مدمني الكوكايين في بريطانيا عن استيائهم من عملة ورقية جديدة فئة خمسة جنيهات استرلينية مصنوعة من البلاستيك بحجة انها تسبب لهم اصابات في الانف اثناء استخدامها لاستنشاق الكوكايين.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ان هذه العملات الورقية من فئة خمسة جنيهات استرلينية مصنعة من البوليمر ومن الصعب تمزيقها وهي مقاومة للاتساخ ويمكنها تحمل حتى دخول الغسالات وكانت قد طرحت بالاسواق العام الماضي. غير ان مدمني الكوكايين يرون فيها مشكلة كبيرة مقارنة بالعملات الورقية العادية عند استخدامها في استنشاق الكوكايين لأنها تصيب انوفهم بجروح وتجعلهم يشعرون بالالم.

ويحذر خبراء من تداول هذه العملات الورقية بين المدمنين لامكانية تسبب اصابات الانف في انتقال امراض مرتبطة بالدم مثل الايدز والتهاب الكبد الوبائي “سي”.

كانت الشرطة البريطانية قد كشفت في وقت سابق ان كل عملة ورقية في بريطانيا تصبح ملوثة بالكوكايين خلال اسابيع من توزيعها.