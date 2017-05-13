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" الشرقاوي" يتفقد مشروعات بالصعيد
اشرف الشرقاوي
اشرف الشرقاوي

نهاية الاسبوع الجاري

" الشرقاوي" يتفقد مشروعات بالصعيد

2017-05-13 08:31:38
وكالات

يتفقد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، نهاية الأسبوع الجارى،عددا من الشركات التابعة للقطاع بمحافظات الصعيد.

من المتوقع أن يتفقد الشرقاوى مجمع الألومنيوم بنجع حمادى، لمتابعة العمل فى المجمع والاطلاع على خطط زيادة الانتاج و الصادرات.

وبحسب مصدر بالوزارة فإنه من المنتظر أن يتفقد “الشرقاوى” عددا من الشركات التابعة للقابضة المعدنية، والقابضة للسياحة.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف الشرقاوى يسعى إلى الوقوف ميدانيا على موقف العديد من الشركات المرحلة المقبلة.

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