بث الكابتن خالد الغندور، مقدم برنامج «الكرة في دريم» على قناة «دريم»، أول فيديو لحفل خطوبة محمود كهربا مهاجم الزمالك على شدوى ابنة عصام الحضري.

احتفل مساء أمس الجمعة، محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الزمالك ومنتخب مصر، بخطبته على شدوى ابنة عصام الحضري، حارس مرمى وادي دجلة ومنتخب مصر المخضرم.

وتأتي خطوبة كهربا على ابنة الحضري، لتكمل سلسلة من زواج نجوم كرة القدم على بنات نجوم سابقين في كرة القدم سواء في مصر أو العالم.