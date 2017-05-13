 Moheet on google
السبت 13 مايو 2017 09:13 صباحاً
روابط سريعة
شاهد.. فيديو وصور من خطوبة كهربا وأبنة الحضري
خطوبة محمود كهربا على شدوى عصام الحضري

شاهد.. فيديو وصور من خطوبة كهربا وأبنة الحضري

2017-05-13 08:43:29
متابعات

بث الكابتن خالد الغندور، مقدم برنامج «الكرة في دريم» على قناة «دريم»، أول فيديو لحفل خطوبة محمود كهربا مهاجم الزمالك على شدوى ابنة عصام الحضري.

احتفل مساء أمس الجمعة، محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الزمالك ومنتخب مصر، بخطبته على شدوى ابنة عصام الحضري، حارس مرمى وادي دجلة ومنتخب مصر المخضرم.

وتأتي خطوبة كهربا على ابنة الحضري، لتكمل سلسلة من زواج نجوم كرة القدم على بنات نجوم سابقين في كرة القدم سواء في مصر أو العالم.



خطوبة محمود كهربا على شدوى عصام الحضري

خطوبة محمود كهربا على شدوى عصام الحضري

خطوبة محمود كهربا على شدوى عصام الحضري

خطوبة محمود كهربا على شدوى عصام الحضري

خطوبة محمود كهربا على شدوى عصام الحضري

خطوبة محمود كهربا على شدوى عصام الحضري

خطوبة محمود كهربا على شدوى عصام الحضري

اقرأ أيضاً:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3