ترامب لم يقرر زيادة القوات الأمريكية إلى أفغانستان2017-05-13 08:27:18
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، هربرت رايموند مكماستر، أمس الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ بعد قرارا حول احتمال زيادة عدد القوات الأمريكية في أفغانستان.
وكانت تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة تدرس زيادة حجم قواتها في أفغانستان بما يصل إلى حوالي 5 آلاف جندي. ويوجد حاليا 8400 جندي أمريكي في البلاد، وفقا للبنتاجون.
ودعا الجنرالات الأمريكيون على مدى عدة أشهر إلى إرسال المزيد من القوات إلى أفغانستان، مستشهدين بالنمو السريع لحركة طالبان. وتسيطر الحكومة على 60 في المئة فقط من البلاد، والجيش الأفغاني منهك.
وقال مكماستر، خلال الإحاطة الصحفية اليومية للبيت الأبيض، إن الجيش الأفغاني يتحمل وطأة القتال ضد طالبان.
وأضاف “إننا نعمل مع حلفائنا لمعرفة ما يمكننا القيام به من أجل وضع إستراتيجية أكثر فعالية في أفغانستان. ما هي الخيارات التي يمكن أن نقدمها للرئيس لنكون أكثر فعالية في تحقيق أهدافنا في أفغانستان وما المزيد الذي يمكن أن نطلب من حلفائنا القيام به، وهو ما نطلبه الآن”.
وتابع أنه سيتم إعلان المزيد في مؤتمر صحفي قادم للبنتاجون.
كما يبحث الناتو ما إذا كان يتعين إرسال الآلاف من الجنود الإضافيين إلى البلاد. وستعزز القوات الدولية الجديدة مهمة التدريب التي تقوم بها قوات التحالف للقوات الأفغانية التي تعد صغيرة جدا.
ويوجد حاليا 13 ألف جندي دولي في أفغانستان. بينهم حوالي 1000 من الجنود الألمان. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هذا الأسبوع إنه لا توجد خطط ملموسة لإرسال المزيد.
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