نددت كوريا الشمالية في الأمم المتحدة بـما وصفته بالـ”جنون الهستيري” للولايات المتحدة، معتبرة أنها تُهدد وتُرهب الدول الأخرى لدفعها إلى تطبيق العقوبات ضد بيونج يانج.

وحضت بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم السبت على “إعادة النظر” في تنفيذ العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي، معتبرة أنها غير شرعية.

وتأتي تصريحات بيونج يانج، بعد سلسلة اجتماعات عقدتها لجنة الأمم المتحدة المكلفة بالعقوبات، من أجل دفع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية إلى تطبيق مجموعتين من العقوبات التي تبناها مجلس الأمن في العام الماضي.

واتهمت بيونج يانج، في بيان، الولايات المتحدة باللجوء إلى “كل الوسائل التي يمكن تصورها” من أجل دفع البلدان الأخرى إلى تنفيذ العقوبات “من خلال ترهيبها وتهديدها علنا بـ(عقوبات خطيرة)”.

وكانت الولايات المتحدة قد هددت بفرض عقوبات على البلدان التي تواصل القيام بتبادلات اقتصادية مع كوريا الشمالية، والتي تنتهك العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على النظام الشيوعي المعزول.

جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي فرض ست مجموعات من العقوبات على بيونج يانج منذ عام 2006 بهدف تكثيف الضغط على النظام وحرمانه من العائدات الهادفة إلى تطوير برامجه العسكرية.