قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إنه تم إنشاء 58 مصنعا، مشيرا إلى أنه تم تسليمها للشباب بالمنطقة الصناعية.

وأكد في حواره ببرنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسي المذاع علي فضائية العاصمة، أن المصانع أعطت طاقة أمل للشباب نحو الانطلاق بعالم الاستثمار في المشروعات المتوسطة، موضحا أنه يثق في قدرة الشباب على سرعة الإنتاج.

ولفت إلى أن المحافظة سهلت جميع إجراءات إدخال المرافق لهم لأن الهدف هو دعمهم ومساندتهم، كما أنه أعلن عن طرح قطع أراض ضمن أملاك الدولة بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة للبيع بالمزاد العلني.