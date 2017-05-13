قال رجل يزعم أنه مقاتل في جماعة “بوكو حرام” المتطرفة إن الجماعة تعتزم مهاجمة العاصمة النيجيرية أبوجا بالقنابل.

وأكد الرجل - في شريط مصور حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية صباح اليوم السبت إن “المزيد من الهجمات بالقنابل في الطريق بما في ذلك أبوجا التي تشعرون بأنها آمنة”.

وحصل “صحارى ريبورترز”، وهو موقع صحفي مقره بالولايات المتحدة والصحفي النيجيري أحمد سالكيدا على هذا الشريط، ولم يتسن التأكد من صحة الشريط بعد.

وكانت السلطات النيجيرية قد قالت في أبريل المضي أنها أحبطت خططا لمقاتلي “بوكو حرام” المرتبطين بتنظيم “داعش” لمهاجمة السفارتين البريطانية والأمريكية في أبوجا.

وكان فد أُطلق سراح نحو 82 فتاة يوم السبت الماضي مقابل الإفراج عن قياديين في “بوكو حرام” بعد احتجازهن ثلاث سنوات، وكانت تلك الفتيات من بين نحو 270 فتاة خطفتهن “بوكو حرام” من بلدة تشيبوك في شمال شرق نيجيريا في أبريل 2014.