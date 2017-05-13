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اليوم.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على "رفض الإفراج الصحي"
هشام طلعت مصطفى

اليوم.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على "رفض الإفراج الصحي"

2017-05-13 08:19:04
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تصدر اليوم السبت، المحكمة الإدارية العليا، حكمها في الطعنين المقامين من محاميي رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه في قضية مقتل المطربة سوزان تميم، لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحي.

واختصم الطعنان رقم ٧١٩٥ / ٧٦٢٤ لسنة ٦٢ قضائية عليا النائب العام.

كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، أصدرت حكما برفض دعوى رجال الأعمال المطالبة بالإفراج الصحي، والتي أكد فيها إصابته بداء النشواني، ما يعرض حياته للخطر داخل السجن.

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