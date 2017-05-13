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المرصد السوري: خروقات لاتفاق أستانا في حمص وحماة ودرعا
فصائل المعارضة السورية

المرصد السوري: خروقات لاتفاق أستانا في حمص وحماة ودرعا

2017-05-13 09:02:30
ا ش ا

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض ، ومقره لندن ، تعرض مناطق في أرياف حماة وحمص ودرعا مشمولة باتفاق أستانا لقصف عنيف من قبل القوات النظامية.

وأشار المرصد ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الاخبارية اليوم السبت ـ إن ذلك يأتي في وقت قصفت فيه فصائل المعارضة مناطق خاضعة لسيطرة القوات النظامية في ريف اللاذقية الخاضع أيضا لاتفاق استانا.

وفي دمشق، أكد المرصد السوري اندلاع اشتباكات بين القوات النظامية وبين فصائل المعارضة في شرق دمشق وغربها .

وأضاف أن القوات النظامية فتحت نيران رشاشتها الثقيلة ومدفعيتها على أطراف حي برزة شرق دمشق، مما أدى إلى مقتل شخص واحد على الاقل.

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