فتحت والدة الشهيد محمد عبدالعظيم، النار على المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، بعد رفضه مقابلتها لإعطائها رخصة لإنشاء كشك حسبما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي كافة المحافظين.

وأضافت في حواره ببرنامج “كلام تاني”، المذاع على شاشة “دريم”، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب المحافظين بإعطاء الشباب تراخيص لإنشاء المشاريع الخاصة بها لتشغيل الشباب.

وأردفت: “اسمعنا.. إحنا حقنا لما نطلب حاجة من البلد نلاقيها، إحنا قدمنا ولدنا فدى البلد”، مشيرة إلى أنها لم تطالب بشيء إلا حقها.