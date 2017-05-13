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"الادارية العليا" تنظر طعن الحكومة ضد إلغاء التحفظ على أموال "أبوتريكة"
التعازي لابو تريكة

"الادارية العليا" تنظر طعن الحكومة ضد إلغاء التحفظ على أموال "أبوتريكة"

2017-05-13 07:37:00
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تستكمل الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، نظر طعن هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار التحفظ على أموال اللاعب محمد أبوتريكة نجم النادى الأهلي ومنتخب مصر السابق.
اختصم الطعن رقم 34201 لسنة 63 قضائية عليا، كلًا من، محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي.
وكان محمد عثمان دفاع أبوتريكة، تقدم باستشكال يطالب استمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، فى 10 يناير الماضي الاستشكال.
وجاء ذلك بعدما قبلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن في 21 يونيو 2016 الطعن 54261 لسنة 69 ق، المقام من أبوتريكة ويطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته “أصحاب تورز” بعد توصية هيئة مفوضي الدولة بذلك، وأمرت المحكمة بإلغاء قرار التحفظ.

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