يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم السبت، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق متفرقة من القاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على كلا البحرين المتوسط والأحمر تكون شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 35

الإسكندرية 18 29

مطروح 17 27

بورسعيد 20 27

دمياط 19 27

بلطيم 18 29

الإسماعيلية 17 36

السويس 17 36

العريش 14 28

نخل 13 32

طابا 19 33

الطور 20 32

مرسى علم 25 37

الغردقة 24 36

شرم الشيخ 25 37

رفح 13 27

كاترين 14 31

سيوة 19 37

المنيا 18 37

الفيوم 18 36

رأس سدر 19 35

أبوسمبل 24 39

وسط الدلتا 18 34

أسيوط 19 38

سوهاج 21 39

الأقصر 22 40

أسوان 24 41

شلاتين 24 36

حلايب 25 34

الوادي الجديد 20 38

قنا 21 39

نويبع 23 37

السلوم 17 35

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 41

المدينة 26 41

الرياض 24 37

المنامة 29 36

أبوظبى 29 40

الدوحة 28 37

الكويت 27 40

دمشق 13 34

بيروت 21 26

عمان 16 32

القدس 16 29

غزة 18 27

بغداد 20 39

مسقط 31 36

صنعاء 14 26

الخرطوم 30 41

طرابلس 21 37

تونس 16 27

الجزائر 13 22

الرباط 13 22

نواكشوط 24 33

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 11 27

اسطنبول 17 29

إسلام اباد 25 38

نيودلهي 29 44

جاكرتا 24 32

بكين 16 28

كوالالمبور 24 32

طوكيو 17 21

أثينا 21 30

روما 11 25

باريس 10 20

مدريد 10 19

برلين 12 21

لندن 12 17

مونتريال 8 16

موسكو 1 10

نيويورك 10 15

واشنطن 11 13