هزت ثلاثة انفجارات قوية العاصمة الليبية طرابلس الليلة الماضية، حيث تصاعد الدخان وألسنة اللهب من حديقة الحيوان في منطقة أبوسليم.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية عن مصادر محلية قولها إن المنطقة المذكورة تتخذها مجموعة مسلحة تعرف بـ”ميليشيا غنيوة” مقرا لها، لافتة إلى أن أصوات انفجارات عنيفة سمعت بمنطقة أبوسليم وطريق المطار بطرابلس.

وتضاربت المعلومات حول أسباب الانفجارات حيث رجحت بعض المصادر أن يكون السبب هو انفجار سيارة مفخخة ، في حين قالت مصادر أخرى إن سبب الانفجار هو قصف صاروخي.

وحذر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية مؤخرًا في بيان له من محاولة بعض الأطراف “إدخال العاصمة في دوامة جديدة من العنف ليتسنى لها تحقيق مصالح خاصة تعجز عن تحقيقها بدون فوضى وإشهار السلاح”.

كما أكد المجلس الرئاسي “أن لا رجعة عن الوفاق والتوافق بين الليبيين وعن مهمته في التمهيد للانتقال السلمي إلى دولة مدنية ديمقراطية دولة المؤسسات والقانون”.