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اليوم.. استكمال محاكمة 213 من عناصر "تنظيم بيت المقدس"
محاكمة ـ محكمة‎

اليوم.. استكمال محاكمة 213 من عناصر "تنظيم بيت المقدس"

2017-05-13 06:46:47

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، محاكمة 213 متهما من عناصر تنظيم “بيت المقدس”، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم.

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