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"الجنايات" تستكمل محاكمة المتهمين في "الرشوة الكبرى".. اليوم
محاكمة ـ محكمة‎

"الجنايات" تستكمل محاكمة المتهمين في "الرشوة الكبرى".. اليوم

2017-05-13 06:12:29

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، محاكمة المتهمين في قضية “الرشوة الكبرى” التي تضم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و 3 متهمين آخرين.

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