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اليوم.. "الوزراء" يعقد مؤتمر بشأن تدريب وتأهيل سائقي مؤسسات الدولة
شريف اسماعيل ـ الحكومة‎

اليوم.. "الوزراء" يعقد مؤتمر بشأن تدريب وتأهيل سائقي مؤسسات الدولة

2017-05-13 06:07:10

ينظم صندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرا لإعلان توقيع أول بروتوكول تعاون لتدريب وإعادة تأهيل سائقي مؤسسات الدولة طبقا لقانون المرور الجديد، لتفادي حوادث الطرق، ويوقع البروتوكول بين الصندوق وجامعة الإسكندرية وأكاديمية مصر للقيادة، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

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