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ننشرأسعارالدولار اليوم السبت بالسوق المصري
دولارات
دولارات

ننشرأسعارالدولار اليوم السبت بالسوق المصري

2017-05-13 05:02:14
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
مصرف أبوظبى الإسلامى 18.10 18.17 2 يومين
اتش اس بى سى HSBC 18.08 18.23 أسبوع واحد
كريدى أجريكول 18.07 18.17 أسبوع واحد
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.07 18.17 6 أيام
البنك المصرى الخليجى 18.07 18.17 3 أيام
بنك الإسكندرية 18.05 18.15 2 يومين
البنك العربى 18.05 18.15 4 أسابيع
المصرف المتحد 18.05 18.15 4 أيام
بنك بلوم 18.05 18.15 شهر واحد
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.05 18.15 أسبوعين
بنك عودة 18.05 18.15 3 أسابيع
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.05 18.15 6 أيام
بنك مصر إيران التنمية 18.05 18.15 أسبوعين
بنك البركة 18.05 18.15 شهر واحد
بنك التعمير والإسكان 18.05 18.15 شهر واحد
البنك التجاري الدولي (CIB) 18.05 18.15 3 أسابيع
البنك المركزى المصرى 18.04 18.14 2 يومين
البنك العربي الأفريقي الدولى 18.00 18.10 شهر واحد
بنك فيصل الإسلامى 18.00 18.10 شهرين
البنك الأهلى اليونانى 18.00 18.10 أسبوع واحد
بنك قناة السويس 18.00 18.10 أسبوع واحد
بنك القاهرة 18.00 18.10 3 أيام
البنك الأهلي المصري 17.95 18.05 شهر واحد
بنك مصر 17.95 18.05 شهر واحد
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 17.95 18.05 شهر واحد
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