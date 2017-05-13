 Moheet on google
السبت 13 مايو 2017 06:14 صباحاً
روابط سريعة
ننشرأسعار الذهب اليوم السبت بالسوق المصري
مصوغات ذهبيه
مصوغات ذهبيه

ننشرأسعار الذهب اليوم السبت بالسوق المصري

2017-05-13 04:57:00
كتب- ربيع شعبان
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 705 إلى 707
عيار 22 646 إلى 648
عيار 21 617 إلى 619
عيار 18 529 إلى 531
عيار 14 411 إلى 413
عيار 12 353 إلى 354
الاونصة 21,930 إلى 22,001
الجنيه الذهب 4,936 إلى 4,952
الكيلو 705,143 إلى 707,429
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3