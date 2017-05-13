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ننشر أسعار الريال السعودي اليوم السبت بالسوق المصري
الريال السعودي
الريال السعودي

ننشر أسعار الريال السعودي اليوم السبت بالسوق المصري

2017-05-13 04:47:27
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
البنك المصرى الخليجى 4.82 4.85 2 يومين
بنك عودة 4.81 4.84 3 أيام
البنك العربى 4.81 4.84 3 أيام
بنك بلوم 4.81 4.84 15 دقيقة
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.81 4.84 2 يومين
البنك التجاري الدولي (CIB) 4.81 4.84 2 يومين
اتش اس بى سى HSBC 4.81 4.85 أسبوع واحد
البنك المركزى المصرى 4.81 4.84 2 يومين
مصرف أبوظبى الإسلامى 4.80 4.85 2 يومين
بنك قناة السويس 4.80 4.83 3 أيام
كريدى أجريكول 4.79 4.85 1 يوم
بنك الإسكندرية 4.79 4.84 2 يومين
المصرف المتحد 4.79 4.84 4 أيام
البنك الأهلي المصري 4.79 4.81 3 أيام
بنك مصر 4.79 4.81 3 أيام
بنك القاهرة 4.78 4.83 3 أيام
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 4.78 4.82 أسبوعين
بنك فيصل الإسلامى 4.77 4.85 شهر واحد
البنك العربي الأفريقي الدولى 4.77 4.83 شهر واحد
بنك البركة 4.74 4.88 3 أيام
البنك الأهلى اليونانى 4.73 4.81 3 أيام
بنك مصر إيران التنمية 4.70 4.87 3 أيام
بنك التعمير والإسكان 4.10 5.00 شهرين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.00 4.84 6 أيام
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