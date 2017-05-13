 Moheet on google
السبت 13 مايو 2017 04:42 صباحاً
روابط سريعة
وزيرة الاستثمار تكشف عن المشاريع المشتركة بين مصر والصين.. فيديو
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر

وزيرة الاستثمار تكشف عن المشاريع المشتركة بين مصر والصين.. فيديو

2017-05-13 03:02:12

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن وزارة الاستثمار هى الجهة المنوطة للتفاوض مع الشركات الصينية التى تسعى إلى عقد اتفاقيات مع مصر، مضيفة أن هناك تعاونا في مشروعات مشتركة مع وزارة الإسكان، وسوف يتم التفاوض عليها لإقامة المشاريع الضخمة التي ستنفذها الصين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابعت «نصر» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «اكسترا نيوز» أن هناك عددا من المشاريع ضمن الاتفاقيات الخاصة بالعاصمة الإدارية التي وقعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الصينى بالقاهرة.

وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أنه تم إقامة منتدى استثماري بمشاركة ما يقرب من 200 شركة صينية ترغب في الاستثمار بمصر لتبين الإجراءات التشريعية الجديدة التي تم عملها لتسهيل الاستثمار بمصر.

وأوضحت أن زيارة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بنفس توقيت زيارتها للصين من أجل اتفاقيات مبادرة «طريق الحرير» مع الجانب الصينى .



روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3