قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن وزارة الاستثمار هى الجهة المنوطة للتفاوض مع الشركات الصينية التى تسعى إلى عقد اتفاقيات مع مصر، مضيفة أن هناك تعاونا في مشروعات مشتركة مع وزارة الإسكان، وسوف يتم التفاوض عليها لإقامة المشاريع الضخمة التي ستنفذها الصين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابعت «نصر» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «اكسترا نيوز» أن هناك عددا من المشاريع ضمن الاتفاقيات الخاصة بالعاصمة الإدارية التي وقعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الصينى بالقاهرة.

وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أنه تم إقامة منتدى استثماري بمشاركة ما يقرب من 200 شركة صينية ترغب في الاستثمار بمصر لتبين الإجراءات التشريعية الجديدة التي تم عملها لتسهيل الاستثمار بمصر.

وأوضحت أن زيارة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بنفس توقيت زيارتها للصين من أجل اتفاقيات مبادرة «طريق الحرير» مع الجانب الصينى .