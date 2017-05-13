تقدم النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، ببيان عاجل إلى الدكتورعلي عبد العال رئيس مجلس النواب موجه ضد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة بسبب حدوث انهيارات في الطريق الصاعد والهابط في المقطم، مؤكدًا أنه كارثة توشك على الانفجار في القريب العاجل .

وأوضح حامد في بيان له الجمعة، أنه نتيجة تكدس السيارات في الجزء السفلى قبل نهاية الطريق من ناحية مدخل المقطم وكذلك نهاية الطريق من ناحية شارع صلاح سالم اتجاه حي الخليفة حدث انهيارات كبيرة في ذلك الطريق وقد يحدث انهيار مفاجأ يؤدي إلى كارثة.

وطالب “نائب الخليفة” بضرورة Yعاده تصميم وتخطيط الطريق وتهذيب الصخور على الطريق والتي قد تنهار نتيجة العوامل الجوية التي قد تؤدي إلى سقوط Hجزاء من الصخور على الطريق.

وأكد “عضو لجنة حقوق الإنسان” أنه سيتقدم بطلب لوزارة التخطيط بتدبير الاعتمادات المالية للتنفيذ وذلك للاعتبارات الإنسانية لأهالي المقطم، مشيرًا إلى ضرورة أعاده النظر في القيمة السياحية لهضبة المقطم والموقع الفريد الذى يجب أن يستغل في تنمية السياحة.