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الجيش اللبناني يلقى القبض على 2813 شخصا من جنسيات مختلفة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني يلقى القبض على 2813 شخصا من جنسيات مختلفة

2017-05-13 02:27:09

أعلن الجيش اللبناني، أنه ألقي القبض على 2813 شخصا من جنسيات مختلفة خلال شهر أبريل الماضي لتورط بعضهم في جرائم إرهابية وإطلاق نار واعتداء على مواطنين والإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات وارتكاب بعضهم الآخر مخالفات عديدة تشمل التجوال داخل الأراضي اللبنانية دون إقامة شرعية وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية.

وأوضح بيان للجيش اللبنانى أن المضبوطات شملت 14 بندقية حربية و23 مسدسا وكميات من الذخائر الخفيفة بالإضافة إلى 122 سيارة و138 دراجة نارية و12 مركب صيد وشاحنة واحدة ونحو 40 طنا من مادة الماريجوانا وكمية من المخدرات المتنوعة وأجهزة إتصال وكاميرات مراقبة وأجهزة إلكترونية مختلفة.

وقد تم تسليم المقبوض عليهم مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.

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