حالة من الاحتقان الشديد ضربت مواقع التواصل الاجتماعي عقب إحالة الدكتور عبدالله رشدي إمام مسجد السيدة نفسية للتحقيق، ومنع الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الاوقاف السابق، ومقدم برنامج “المسلمون يتساءلون” على فضائية المحور، من الخطبة واعتلاء المنابر وذلك بسبب تفسير كلا منهما لنصوص الكفر في الإسلام.

وكانت وزارة الاوقاف قد قررت منع الدكتور سالم عبد الجليل من الصعود على المنابر، كما أنهت فضائية المحور تعاقدها معه، على خلفية تفسيره لآية في سورة “آل عمران” تحتوي على كلمة الكفر، وقد دفعت حالة اللبس وسوء الفهم لدى البعض وزارة الاوقاف إلى اصدار العقوبة رغم اعتذار سالم وتوضيحه أنه مجرد عارض لتفسيرات الآية.

في المقابل، وبعد حالة الجدل التي أثيرت، ما كان من الدكتور عبدالله رشدي إلا أن يتدخل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك”، في أكثر من منشور ليجيب عن كل الاسئلة التي تدور في الأذهان عن مفهوم الكفر في الاسلام، وهل مرتبط بالاعتداء على الآخر أم يحفظ حقوقه ويتعامل بالود والمحبة؟

رغم كل هذا فوجيء رشدي أيضاً بقرار من وزارة الاوقاف بتحويله للعمل الإداري ومنعه من صعود المنابر وفتح تحقيق ما أثار استيائه، ليصدر بياناً تناقلته الصحف ووكالات الانباء يؤكد فيه تعرضه لظلم بين، مشيراً إلى أنه لا يرى في جميع توضيحاته ما يثير الحنق بل على العكس فعرض التفسير الصحيح للآيات من شأنه تبرئة ساحة الاسلام، مما يدعيه البعض الذين يحاولن ربط الاسلام بما تفعله “داعش”.

أما المفاجأة الكبيرة التي فجرها رشدي فقد تلخصت في كشفه لبعض كواليس التعسف معه على حد قوله، فقد اتضح أنه يعود لرغبة أحد المسؤولين بالوزارة إلى عدم إغضاب العلمانيين والليبراليين بل والحفاظ على منصبه أو “الكرسي” على حد قول رشدي .. وإلى نص البيان:

“منذ فترة تم تحويلي للتحقيق تعسفاً ضدي كذلك، ولم تصدر لي أي إدانة أو اتهام، ولازلت حتى اليوم لم أدن في شيء، لكن بعض القائمين على الوازرة كان متضايقاً من دفاعي عن الأزهر وقال لي بالنص “هو إحنا هنقول منعناك علشان بتدافع عن الدين والأزهر والناس تهيج علينا؟.. لا إحنا هنعمل لك ملف ميخرش الماء ونشيلك بيه ولما حد يتكلم نقول لهم دا مقصر، وهنجامل بيك الليبراليين والعلمانيين، مش هنخسرهم ونعاديهم علشانك، فقلت له: سيادتك أنا بدافع عن الدين وبرد الشبهات اللي عملت فينا كدا؟ فغضب وضرب بإيده ع مكتبه وقال لي أنا بدافع عن دا “الكرسي يعني والمكتب اللي كان حضرته قاعد عليه”.

وأضاف رشدي: الذي يحدث هو خدمة لداعش ولأخواتها فنحن نحاول فك الارتباط الذي زرعته الجماعات المتطرفة في عقول الناس بين الكفر والقتل، ونوضح للناس أن مجال التعايش السلمي قد قرره القرآن، وأنك حينما تقرأ آية وتجد فيها لفظ “كفر” فلا يصح أن ينصرف ذهنك لأن معناها “قتل”، فنحاول فعل ذلك، وهذا هو ما درسناه وما تعلمناه، كي لا يرسخ في أذهان الناس أن الكفر هو القتل، ومن ثم ينشأ لدينا جيل من الشباب محشو بأفكار القتل والتفجير، لأنه لم يلق توضيحا ولا تبيينا سليما لهذه الآيات، وهنا يأتي دور داعش للمتاجرة بهذه القضايا وإيهام الناس أن هناك حربا على القرآن، وأن الوزارة تريد منع آيات معينة، ومثل هذا التصرف لا يعود بالصالح على دولتنا ولا على أمتنا.

وتابع: “طالب بتجديد الخطاب الديني مرارا وهل يقصد الرئيس بذلك إلا أن نقدم للناس المعنى الصحيح للآيات، وأن نبدد شبهات الدواعش في الاستدلال بآيات وأحاديث معينة وأن نركز على أن ما ورد في القرآن من ألفاظ الكفر فهي لا تعني القتل، وأن القتل للمحارب لا للمواطن المسالم، وأن تفجير الكنائس ونحو ذلك أعمال لا يقرها القرآن ولم يأمر بها، وأن فاعلي ذلك يفسرون الآيات حسب أهواءهم، لكننا نتعجب من تلك الممارسات غير العادلة التي تنتهجها الوزارة، والتي لا تخدم تجديد الخطاب الديني بل تزرع في قلوب الناس وعقولهم وهما مغلوطا حاصله أن ما يحدث من قتل وتفجير حول العالم إنما سببه ورود بعض الآيات في القرآن”.

وأنهى رشدي بيانه قائلاً: إن تجديد الخطاب الديني يعني الرد على أفهام الدواعش للقرآن لا منع وكتم نصوص أحكام القرآن، إذ ليس في نصوصنا عيب ولكن العيب فيمن يوظفونها للتخريب، ولو لم يتم اقتحامنا لهذه الدائرة وتناول تلك النصوص بجرأة فإننا سنبقى في دائرة الأفهام المغلوطة والتي يتربى عليها الشباب المتعطش دينيا على يد خفافيش الظلام، آن الأوان لأن يجد الناس ردا على كل آية ورد فيها لفظ “كفر” وردا على توظيف داعش لهذه الآيات”.

ما سبق لم يمر مرور الكرام، فقد تسبب في موجة عارمة من الغضب ضربت مواقع التواصل أعقبها تأييد منقطع النظير على صفحة كلا من الشيخ سالم عبدالجليل والشيخ عبدالله رشدي.

وقد وجدت شبكة “محيط” الإخبارية صعوبة في حصر ردود الأفعال الغاضبة والمؤيدة لكثرتها على صفحة كلا منهما، فقد تجاوزت التعليقات 4300 تعليق على بيان الدكتور سالم الأول و8 الآف مشاركة “شير” و18 ألف إعجاب حتى كتابة السطور، بينما حصد البيان الثاني الذي دونه منذ ساعات تأييدات تجاوزت المئات والآلاف ما بين تعليقات ومشاركات وإعجاب، وأيضاً على صفحة الشيخ عبدالله رشدي تجاوزت عدد التعليقات المؤيدة والغاضبة والمشاركات أعداداً كبيرة.

لمن يرغب في الإطلاع على التعليقات واستعراض التدوينات على صفحة الشيخ سالم عبد الجليل.أنقر هنا، وبالنسبة لصفحة الشيخ عبدالله رشدي.أنقر هنا.

وقد استعرضت “محيط” أبرز تلك التعليقات منها إعلان أحد غير المسلمين تفهمه لما عرضه الشيخ سالم من تفسير للآيات، وأن مفهوم الكفر خاص بالمنظور الإسلامي تجاه الغير، وهذا حق بل اعترف أن غير المسلمين يعتبرون المسلمين كذلك، وفي لفتة إنسانية، أعلن أحد المحامين تطوعه للدفاع عن الدكتور سالم دون مقابل ابتغاء وجه الله.

أيضاً أعلنت احدى السيدات “شهادة حق” على حد قولها نتيجة تعاملها مع الشيخ سالم حيث قالت أنها خلال إجراءها عملية إعادة ترتيب للقنوات، وجدت قنوات مسيئة للإسلام بالصدفة، وحينها بحثت على رقم الشيخ سالم وقامت بالاتصال به لارشادها على طريقة الرد على تلك الاساءات فوجئت برفضه رد الإساءة بالمثل بل حثها على التسامح رغم أي شيء.