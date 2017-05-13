 Moheet on google
السبت 13 مايو 2017 03:10 صباحاً
روابط سريعة
سيميوني: سأستمر مع أتلتيكو مدريد حتى يطلبوا مني الرحيل
الارجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لاتلتيكو مدريد الاسباني

سيميوني: سأستمر مع أتلتيكو مدريد حتى يطلبوا مني الرحيل

2017-05-13 02:24:17

أكد الأرجنتيني دييجو بابلو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم رغبته في الاستمرار مع الفريق المدريدي، مشيرا إلى أنه سيحترم قرار إدارة النادي إذا طلب منه الرحيل.

وقال سيميوني - في مؤتمر صحفي قبل مشاركة الفريق في بطولة (كأس أودي) الودية بمدينة ميونيخ بألمانيا - “إذا سارت الأمور بنفس الطريقة التي اتفقت عليها مع إدارة النادي فأنا مستمر في تدريب الفريق.

وأضاف سيميوني أن مشاركة الفريق في هذه البطولة التى ستقام فى أغسطس المقبل تسعد النجوم وتظهر مدى تطور أتلتيكو خلال السنوات الأخيرة، وتعد خير إعداد للموسم الجديد.. ونستعد للمنافسة فى هذه البطولة مع فرق: بايرن ميونيخ الألماني، وليفربول الإنجليزي، وفريق رابع لم يتم تحديده حتى الان وسيتم ابلاغنا باسم الفريق قبل مطلع أغسطس المقبل.

وتعد هذه المرة الأولى التي تتم فيها دعوة أتلتيكو للمشاركة في البطولة التي تقام كل عامين وفاز برشلونة بها في نسخة 2011، بينما حل ريال مدريد وصيفا للبايرن في نسخة 2015.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3