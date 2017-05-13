قال المطرب اللبناني، وائل جسار، إنه لا توجد قوة في العالم تستطيع أن تزعزع حبه لمصر، لما قدمته من فضل كبير بعد المولي عز وجل في الانتشار الكبير له، موضحًا أن البعض ينتقده لمجرد أنه ينطق اللهجة المصرية، ولكنهم لا يعرفون فضل هذا البلد عليه.

وأضاف جسار، خلال تصريحات تليفزيونية، أن واقعة القبض عليه تم تكبيرها بشكل مبالغ فيه للغاية، علي الرغم من أنها واقعة عادية، مؤكدا أن الأقلام التي تكتب الأخبار دون النظر إلى مدى صحة الخبر ودقته والأسباب التي قد تلحق بأسرة هذا الشخص، لابد أن تتمهل في هذا الأمر.