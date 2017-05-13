أكد البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحقية فريقه في تحقيق الفوز على كابس يونايتد الزيمبابوي بهدفين نظيفين مساء الجمعة، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن الزمالك أتيحت له أكثر من فرصة للتسجيل.

وأضاف إيناسيو - في تصريحاته عقب المباراة - أن فريق كابس يونايتد جيد، موضحا أن هدف الزمالك الأول سهل الأمور كثيرا، وأن النتيجة التي خرج بها اللقاء عادلة وطبيعية.

وأضاف المدرب البرتغالي، “نعاني من إهدار الفرص السهلة، ونفتقد للمسة الأخيرة.. سنعمل على علاج هذه النقطة السلبية في القترة المقبلة، هنا في الزمالك نبني الهجمة بشكل جيد ولكن نفتقد اللمسة الأخيرة لاحراز الأهداف”.