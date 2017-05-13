الوداد يفوز على "سبورت اف سي" بثنائية في "أبطال أفريقيا"2017-05-13 01:47:24
فاز فريق الوداد الرياضي المغربي على ضيفه (كوتون سبورت اف سي) بطل الكاميرون بثنائية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في إطار الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري ابطال إفريقيا لكرة القدم.
أحرز ثنائية الوداد، اللاعبان وليام جيبور في الدقيقة 39، وأمين عطوشي في الدقيقة 63.
وبهذا الفوز حصل الوداد على أول ثلاث نقاط في المجموعة ، فيما ظل بطل الكاميرون بدون نقاط.
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