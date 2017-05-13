روسيا تؤكد منع تسرب أية معلومات تخص عملها نتيجة الهجوم الإلكتروني2017-05-13 01:05:00
أكدت وزارة الداخلية الروسية أنها تمكنت من منع تسرب أية معلومات حساسة تخص عملها بعد الهجوم الالكتروني بفيروس الذي تعرضت له حواسيب الوزارة.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة، إيرينا فولك في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية الجمعة - “في الوقت الحالي تم احتواء نشاط الفيروس وتم منع تسرب اية معلومات خاصة بالعمل من الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة الدفاع الروسية”.
وكان هاكرز مجهولون قد نفذوا هجمات واسعة على عدد كبير من المؤسسات والإدارات الرئيسية في مختلف دول العام.
وأكدت وسائل إعلام أن من بين المؤسسات والهيئات التي تعرضت لهذه الهجمات النظام الصحي الوطني في بريطانيا وشركة الاتصالات الإسبانية تيليفونيكا، ومشغل الشبكات الخلوية الروسية “MegaFon” ومنظمات كبيرة أخرى.
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