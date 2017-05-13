نادال يصطدم بديوكوفيتش في بطولة روما لتنس الاساتذة2017-05-13 01:02:05
أسفرت قرعة بطولة روما المفتوحة لتنس الأساتذة، ذات الـ1000 نقطة، التي أقيمت, الجمعة, عن وقوع الإسباني رافائيل نادال في نفس المجموعة مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش وقد تجمعهما مباراة في حالة الوصول للدور نصف النهائي للبطولة التي تقام خلال الفترة من 14 وحتى 21 مايوالجاري.
وأوقعت القرعة حامل اللقب والمصنف الأول عالميا، أندي موراي، في نفس المجموعة مع السويسري ستانيسلاس فافرينكا.. وبعدما ودع موراي بطولة مدريد للأساتذة بشكل مفاجئ من الدور الثالث على يد الكرواتي بورنا كوريتش، وتنتظر الجماهير أن يفتتح موراي مسيرته في بطولة روما أمام صاحب الأرض فابيو فونيني.
كما أسفرت القرعة عن مواجهة إسبانية خالصة بين فيليسيانو لوبيز وديفيد فيرير، بينما سيستهل الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو مشواره أمام البلغاري جريجور ديميتروف، المصنف الـ21 عالميا.
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