سلفا كير يطمئن شعب جنوب السودان بعد إقالته لرئيس أركان الجيش2017-05-13 00:47:34
طمأن رئيس جنوب السودان سلفا كير مواطنيه، قائلا إنه لا داعي لقلقهم من إقالة رئيس أركان الجيش بول مالونج، مؤكدا أن الوضع الأمني طبيعي.
ونقلت قناة “روسيا اليوم” الفضائية مساء اليوم الجمعة، عن كير للصحفيين في القصر الرئاسي بجوبا قوله: “هذه الإقالة في بلد يشهد حربا أهلية تعتبر قرارا روتينيا وتطورا طبيعيا ينسجم مع ما يحصل (عادة) داخل الجيش”.
وتطرق بالقول :” أنا هنا لأؤكد لكم أن الوضع الأمني يبقى طبيعيا وأحض جميع المواطنين على مواصلة نشاطاتهم اليومية كما تعودوا”.
وأوضح رئيس جنوب السودان أن مالونج سارع إلى مغادرة العاصمة بعد قرار الإقالة ولم يهنئ خلفه المعين الجنرال جيمس اجونجو ولم يحضر مراسم أدائه اليمين.
وقال كير إنه خلال اتصال هاتفي مع مالونج بعد الإقالة أخبره أنه ارتكب بمغادرته جوبا سريعا خطأ قائلا: “كان عليك أن تشكرني شخصيا على الفترة التي منحتك إياها وإمكان خدمة شعب جنوب السودان”.. “مالونج بالأمس حين تحدثت إليه كان منزعجا. حاولت تهدئته لكنه خرج عن طوره”.
يذكر أن رئيس أركان الجيش المقال يتمتع بنفوذ كبير، حتى أن البعض يعتبره أقوى من كير نفسه. وكان الأخير ( كير) عينه رئيسا لأركان الحركة الشعبية لتحرير السودان في أبريل 2014
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