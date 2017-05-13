نشر رئيس فرنسا الجديد ايمانويل ماكرون /الجمعة/ صورة “سيلفي” على حسابه بموقع (تويتر) يظهر فيها مع فريق الحركة السياسية التي أسسها والتي تحول اسمها عقب انتخابه من “إلى الامام” إلى “الجمهورية إلى الأمام”.

وكتب ماكرون :” شكرًا لكل الفريق” أسفل الصورة التي التقطها بينما ظهر خلفه كل أعضاء حملته الانتخابية الذين ساندوه طوال رحلة الوصول لقصر الاليزيه.

ويظهر في الصف الأول المقربين من ماكرون وعلى رأسهم زوجته “بريجيت” و بنجامين جريفو المتحدث باسم ماكرون وسيلفان فور مسؤول الاعلام و ريشار فيرون أمين عام حركة “الجمهورية الى الامام”.

يشار إلى أن ايمانويل ماكرون (39 عاما) -الذي يعد اصغر رئيس في تاريخ الجمهورية الفرنسية - سيتسلم السلطة من الرئيس المنتهية ولايته ﻓرانسوا اولاند خلال مراسم تنصيب ستجرى صباح /الأحد/ في قصر الإليزيه.