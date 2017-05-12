توج فريق (تشيلسي) بشكل رسمي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه، بعدما حقق فوزا صعبا على حساب مضيفه (وست بروميتش ألبيون) بهدف نظيف مساء اليوم الجمعة على ملعب “هاوثورنز” في إطار مواجهات الجولة 37 من المسابقة.

يدين تشيلسي بالفضل في هذا الانتصار الأغلى هذا الموسم، للمهاجم البلجيكي البديل ميتشي باتشواي الذي سجل الهدف الوحيد قبل ثمان دقائق من النهاية، وبعد نزوله كبديل بست دقائق فقط.

وبهذا يستعيد الفريق اللندني اللقب الذي غاب عن خزائنه الموسم الماضي، دون انتظار نتيجة مباراة ملاحقه المباشر وجاره توتنهام هوتسبر أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل، حيث ساهم الانتصار اليوم في ارتفاع الفارق بين الفريقين لعشر نقاط مؤقتا مع تبقي مباراتين لتشيلسي وثلاث لتوتنهام.

ويعد هذا هو اللقب الأول للإيطالي أنطونيو كونتي مع الفريق منذ جلوسه على مقعد المدير الفني مع بداية الموسم الجاري.. وأمام الفريق فرصة تحقيق الثنائية عندما يخوض نهائي بطولة الكأس أمام أرسنال يوم 27 مايو الجاري على ملعب “ويمبلي”.