لقي شاب مصرعه اليوم /الجمعه/ أسفل عجلات أحد القطارات بالقرب من محطة سكك حديد أبوتشت.

وكان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقي إخطارا بمصرع حسن مياس بهنساوي (27 عاما) نتيجة سقوطه تحت أسفل عجلات القطار رقم 163 القادم من محافظة أسوان متجها للاسكندرية بالقرب من محطة سكك حديد أبوتشت تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي أبوتشت العام، وحرر المحضر بالواقعة فيما تولت النيابة العامة التحقيق.