افتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مبارياته في دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على ضيفه فريق (كابس يونايتد) الزيمبابوي بهدفين نظيفين ، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب في الإسكندرية ، في إطار الجولة من المجموعة الثانية للمسابقة القارية.

أحرز هدفي الزمالك باسم مرسي بضربة رأسية في الدقيقة 57 ، والنيجيري ستانلي في الدقيقة 84 ، ليقتنص الفريق الأبيض أول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية التي تضم أيضا فريقي اتحاد العاصمة الجزائري وأهلي طرابلس الليبي.

رفع الزمالك رصيده إلى ثلاث نقاط ، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية للبطولة الإفريقية ، خلف اتحاد العاصمة الجزائري بفارق الأهداف ، والذي تغلب اليوم على أهلي طرابلس بثلاثية نظيفة ، فيما يحتل (كابس يونايتد) الزيمبابوي المركز الثالث بدون نقاط.

بدأ البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل مكون من أحمد الشناوي في حراسة المرمى ، وأسامة إبراهيم وعلي جبر ومحمود حمدي ومحمد ناصف في الدفاع ، وطارق حامد ومعروف يوسف ومحمود شيكابالا وأحمد رفعت ومصطفى فتحي في الوسط ، وباسم مرسي في الهجوم.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف ، بعدما أهدر لاعبو الزمالك العديد من الفرص عن طريق باسم مرسي وأحمد رفعت ومصطفى فتحي ، فيما اكتفى الفريق الزيمبابوي بتأمين دفاعاته واللعب على الهجمات المرتدة.

وجاءت أخطر فرص الزمالك في الشوط الأول عبر مصطفى فتحي الذي اخترق دفاع (كابس يونايتد) من الجهة اليمنى في الدقيقة 34 ، ولعب كرة عرضية أرضية إلى أحمد رفعت داخل منطقة الجزاء ، ولكن الأخير فشل في وضع الكرة بالشباك.

وفي الدقيقة 57 ، لعب شيكابالا كرة عرضية مميزة من الجانب الأيمن يقابلها باسم مرسي برأسية تسكن شباك الفريق الضيف ، معلنا عن هدف التقدم للفارس الأبيض.

وبعد الهدف ، تراجع أداء لاعبي الزمالك بشكل كبير ، وأجرى إيناسيو ثلاثة تغييرات بنزول إبراهيم صلاح وستانلي ومحمد إبراهيم بدلا من مصطفى فتحي وشيكابالا وأحمد رفعت ، فيما تحسن أداء الفريق الضيف ، وهدد مرمى أحمد الشناوي حارس الزمالك في أكثر من مناسبة.

وفي الدقيقة 84 ، تمكن البديل ستانلي من تسجيل ثاني أهداف الزمالك بعد خطأ من حارس فريق (كابس يونايتد) ليؤمن فوز الفريق الأبيض ، وتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.