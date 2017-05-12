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تحذيرات من شن داعش عمليات إرهابية في أوروبا
علم داعش

تحذيرات من شن داعش عمليات إرهابية في أوروبا

2017-05-12 23:03:27
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أكد رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، اليوم الجمعة، أن تنظيم داعش “بدأ يخسر الحرب من جهة، إلا أنه يخطط القيام بأعمال إرهابية في أوروبا من جهة ثانية”.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في القمة الرابعة لرؤساء البرلمانات، واجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي تستضيفهما إيطاليا حاليا، بحسب شبكة “رووداو”.

وأضاف أن هدف داعش هو زعزعة استقرار حوض البحر المتوسط، وبفضل الدول المعنية فإن التنظيم يخسر الحرب حاليا في الموصل والرقة، إلا أنه يخطط لنشر الإرهاب في أراضينا بواسطة المقاتلين الأجانب”.

واستذكر تنفيذ “داعش” هجمات إرهابية في أوروبا ودول البحر الأبيض المتوسط.

واستطرد قائلا: “ينبغي علينا معا أن نظهر أن قيمنا أقوى من العنف الإرهابي”.

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