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مسئول أممي: لن يكون لنا دور بالانتخابات الرئاسية الإيرانية
انتخابات في ايران

مسئول أممي: لن يكون لنا دور بالانتخابات الرئاسية الإيرانية

2017-05-12 22:58:58
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قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوجريك، اليوم الجمعة، إن المنظمة الدولية لن يكون لها أي دور في الانتخابات الإيرانية المقرر إجراؤها يوم 19 مايو الجاري.

وأكد دوجريك في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك أن المنظمة الدولية لم تتلق أي طلب من الحكومة الإيرانية بشأن إرسال مراقبين دوليين لمتابعة العملية الانتخابية.

وأردف قائلا “لن يكون لنا أي دور من أي نوع في تلك الانتخابات ولن يتم نشر مراقبين دوليين كما أننا لم نتلق أي طلب بشأن ذلك لكننا نعتزم متابعة العملية الانتخابية عن كثب”.

يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية تجري يوم 19 مايو، بالتزامن مع انتخابات الدورة الخامسة للمجالس البلدية والقروية إضافة إلى الانتخابات الفرعية لمجلس الشورى الإسلامي.

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